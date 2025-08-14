Mon ami le serpent à sonnettes

Un enseignement chamanique moderne à vivre au quotidien. Edition revue et augmentée. L'un des grands enseignements toltèques est le mythe de Quetzalcoatl - un serpent à sonnettes qui se transforme en serpent à plumes et s'élève dans le ciel. Cette légende nous incite à dépasser et à vaincre nos peurs, pour trouver le courage de réaliser notre être spirituel. Dans ce livre très personnel, don José raconte, avec beaucoup d'authenticité, les histoires de sa vie qui ont été source de prise de conscience et d'éveil. Vous y trouverez, au fil des pages, une résonance intérieure afin d'explorer le chemin qui mène à votre vérité, et devenir, enfin, la personne avec qui vous avez vraiment envie de passer le reste de votre vie. Croire en soi est primordial pour développer sa force intérieure et s'affranchir de ce qui nous entoure.