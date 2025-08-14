Inscription
#Essais

Mon ami le serpent à sonnettes

Don José Ruiz, Don Miguel Ruiz

Un enseignement chamanique moderne à vivre au quotidien. Edition revue et augmentée. L'un des grands enseignements toltèques est le mythe de Quetzalcoatl - un serpent à sonnettes qui se transforme en serpent à plumes et s'élève dans le ciel. Cette légende nous incite à dépasser et à vaincre nos peurs, pour trouver le courage de réaliser notre être spirituel. Dans ce livre très personnel, don José raconte, avec beaucoup d'authenticité, les histoires de sa vie qui ont été source de prise de conscience et d'éveil. Vous y trouverez, au fil des pages, une résonance intérieure afin d'explorer le chemin qui mène à votre vérité, et devenir, enfin, la personne avec qui vous avez vraiment envie de passer le reste de votre vie. Croire en soi est primordial pour développer sa force intérieure et s'affranchir de ce qui nous entoure.

Par Don José Ruiz, Don Miguel Ruiz
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Don José Ruiz, Don Miguel Ruiz

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Chamanisme

Mon ami le serpent à sonnettes

Don José Ruiz

Paru le 21/08/2025

248 pages

Guy Trédaniel Editions

12,90 €

9782813235053
© Notice établie par ORB
