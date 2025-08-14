Inscription
Little book of Maserati

Stuart Codling, Yohann Thibaudault

Plongez dans L'Histoire de Maserati, un constructeur de légende, un ouvrage incontournable pour les passionnés d'automobiles de luxe. Découvrez l'évolution fascinante de Maserati, des premières voitures de course aux modèles iconiques qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Un véritable voyage au coeur de l'innovation, du luxe et de la performance ! Depuis 1914, Maserati représente l'avant-garde de l'automobile de sport et de luxe, et son célèbre trident orne certaines des voitures les plus belles jamais créées. Little Book of Maserati raconte l'histoire fascinante des modèles emblématiques de la marque et des pilotes et ingénieurs qui ont construit la légende. De la Quattroporte à la GranTurismo, des victoires en Formule 1 aux exploits aux 24 Heures du Mans, c'est tout l'héritage de Maserati qui est célébré. Riche de photographies époustouflantes couvrant plus d'un siècle, cet ouvrage est un hommage vibrant à l'une des plus mythiques marques italiennes.

Par Stuart Codling, Yohann Thibaudault
Chez Editions Place des Victoires

Auteur

Stuart Codling, Yohann Thibaudault

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Marques et modèles automobiles

Little book of Maserati

Stuart Codling trad. Yohann Thibaudault

Paru le 14/08/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

9782809905632
© Notice établie par ORB
