Plongez dans L'Histoire de Maserati, un constructeur de légende, un ouvrage incontournable pour les passionnés d'automobiles de luxe. Découvrez l'évolution fascinante de Maserati, des premières voitures de course aux modèles iconiques qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Un véritable voyage au coeur de l'innovation, du luxe et de la performance ! Depuis 1914, Maserati représente l'avant-garde de l'automobile de sport et de luxe, et son célèbre trident orne certaines des voitures les plus belles jamais créées. Little Book of Maserati raconte l'histoire fascinante des modèles emblématiques de la marque et des pilotes et ingénieurs qui ont construit la légende. De la Quattroporte à la GranTurismo, des victoires en Formule 1 aux exploits aux 24 Heures du Mans, c'est tout l'héritage de Maserati qui est célébré. Riche de photographies époustouflantes couvrant plus d'un siècle, cet ouvrage est un hommage vibrant à l'une des plus mythiques marques italiennes.