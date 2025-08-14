Inscription
En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Déficiences et réhabilitation de la fonction posturale et d’équilibration

Thierry Paillard

La pratique des activités physiques quotidiennes (fonction posturale et d'équilibration) permet de progresser à tout âge et pour toutes les conditions physiologiques (personnes âgées, pathologiques etc.). Comment évolue l'équilibre postural avec l'avancée en âge ou en présence de déficiences motrices, de fragilités ou de pathologies ? Ce livre relate de façon didactique l'involution des mécanismes physiologiques impliqués et les risques corporels induits. Sur la base d'analyses de la fonction posturale et d'équilibration : - il met en relation les différents profils physiopathologiques et leurs déficiences posturales ; - il décrit les effets de la pratique physique sur la fonction posturale et d'équilibration ; - il suggère les pratiques physiques ainsi que les techniques et méthodes de réhabilitation optimales. L'auteur propose de multiples exercices pratiques pour chaque technique et méthode de réhabilitation abordée.

Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Thierry Paillard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Médecine du sport

Déficiences et réhabilitation de la fonction posturale et d’équilibration

Paru le 14/08/2025

126 pages

21,90 €

9782807364578
