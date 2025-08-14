Inscription
#Essais

Droit des sûretés

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine, Rémy Cabrillac

Une troisième édition à jour de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de ses décrets d'application et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Ce manuel couvre toutes les sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome et lettres d'intention) et toutes les sûretés réelles (gages et nantissements, hypothèques et privilèges, fiducie, propriété réservée et droit de rétention). Une troisième édition à jour de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de ses décrets d'application et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine, Rémy Cabrillac
Emile Bruylant

|

Auteur

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine, Rémy Cabrillac

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit des sûretés

Droit des sûretés

Patrick Tafforeau, Cédric Hélaine

Paru le 14/08/2025

628 pages

Emile Bruylant

33,00 €

9782802776123
