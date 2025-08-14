Devenir un pro de l'oral !

En envisageant l'oral dans sa globalité verbale, non-verbale et para-verbale, cet ouvrage vous permettra de devenir un excellent orateur et de réussir tous vos oraux. Cet ouvrage n'est pas un énième livre de communication orale. Il envisage la communication orale dans sa globalité en intégrant le verbal, le non-verbal, le para-verbal pour comprendre et apprendre à maîtriser ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est vu et perçu. Etre excellent à l'oral, c'est maîtriser son sujet, le choix des mots mais c'est aussi une attitude corporelle générale, les phrases incarnées et la façon de les énoncer. Grâce à des fiches explicatives, à des mises en situation et à des exercices pratiques, cet ouvrage est un outil indispensable pour être excellent à l'oral et réussir vos examens.