La multiplication des récits

Gaëlle Debeaux

Depuis les romans oulipiens d'Italo Calvino jusqu'aux hypertextes de fiction se joue une redéfinition de l'enchâssement narratif, porteuse d'une certaine vision du romanesque célébrant le plaisir de l'immersion et de l'abondance narrative. Cet ouvrage vise, à partir d'un corpus contemporain, à caractériser cette redéfinition et ses effets : la multiplication des récits désigne alors des romans qui s'emparent du principe de l'insertion narrative pour mieux intriguer le lecteur, à partir d'une immersion renouvelée, à la fois dans l'univers fictionnel et dans le dispositif textuel. Croisant approche narratologique et analyse de la réception, le livre interroge ce qui se joue pour le lecteur confronté au paradoxe stimulant d'un roman qui intrigue parce qu'il embrouille, qui passionne parce qu'il semble sur le point de se défaire dans ses mains sous l'assaut des récits. Comment analyser la réception passionnée du lecteur face à des oeuvres parfois monstrueuses, courant le risque du désordre, de la perte et de l'illisible ? Ainsi suit-on à la trace le lecteur intrigué, protagoniste de cette étude et arpenteur des espaces fictionnels et textuels ouverts par la multiplication des récits, à travers sa progression dans des romans qui placent au coeur de leurs enjeux la question du dispositif narratif et la joie du romanesque.

Chez PU Rennes

Paru le 14/08/2025

320 pages

25,00 €

9782753598591
