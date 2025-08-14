Connaître les habitats naturels à l'ère du numérique

Face à l'érosion de la biodiversité, il devient urgent de mieux connaître, classifier et nommer les habitats naturels pour mieux les protéger. Cet ouvrage propose une réponse ambitieuse, en s'appuyant sur les apports les plus récents des sciences de la végétation et des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle. Issu d'une dynamique européenne portée par le réseau European Vegetation Survey, l'ouvrage illustre l'essor d'une approche intégrée combinant observation de terrain, bases de données, outils d'analyse phytosociologique, télédétection et intelligence artificielle. Il trace les contours d'une nouvelle manière d'aborder les milieux naturels, plus rigoureuse, plus connectée et plus pertinente. Conçu comme un guide méthodologique illustré, cet ouvrage se distingue par : - une exploration cartographique précise des habitats naturels ; - une réflexion de fond sur l'usage des outils numériques (VegApp, Turboveg, VegKey) sans renier l'exigence naturaliste fondamentale de la discipline botanique ; - une vision prospective incarnée par le projet eHAB Network, plateforme ouverte de données et d'expériences ; - une mise en perspective des enjeux écologiques actuels, replacés dans un cadre européen stimulant. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre, cartographier et gérer les habitats naturels : chercheurs, étudiants, gestionnaires d'espaces naturels, ingénieurs écologues et décideurs publics. Il démontre, avec clarté et rigueur, que la connaissance scientifique est un levier puissant pour faire face aux défis contemporains de la conservation. Un ouvrage de référence pour repenser la place des habitats naturels dans les politiques de biodiversité.