#Essais

Le guide de la Lune

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Fasko

ActuaLitté
Sans la Lune, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Si l'influence du Soleil est évidente, celle de la Lune est plus subtile. Pour autant, notre satellite exerce des forces incontestables sur les liquides et, par conséquent, sur tous les organismes vivants. Dans le ciel, les mouvements de la Lune et des planètes sont connus grâce à des calculs. Il est possible de déterminer les jours les plus favorables aussi bien pour notre santé que pour notre jardin. Le Guide de la Lune s'organise en trois parties : - une rapide description des phénomènes célestes ; - un calendrier précis des 12 mois de l'année avec, pour chaque jour, des conseils de beauté, de santé, de jardinage ; - des informations détaillées sur les soins de beauté (peau, cheveux, etc.), sur les meilleures périodes pour démarrer une cure de remise en forme ou pour perdre du poids. Un chapitre est consacré aux cultures : vignes, légumes, fruits, élevage, plantes d'ornement, arbres...

Par Paul Ferris, Philippe Jaillet, Fasko
Chez Euphorbe

|

Auteur

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Fasko

Editeur

Euphorbe

Genre

Esotérisme

Le guide de la Lune

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Fasko

Paru le 21/08/2025

232 pages

Euphorbe

13,00 €

ActuaLitté
9782488181013
