250 Champignons de France

Suzac

ActuaLitté
Les 250 champignons de France les plus courants, du Nord à la Méditerranée, présentés dans des fiches très détaillées : description, biotope, époque de cueillette, comestibilité et intérêt gustatif, confusions. Pour chaque espèce, une grande photo du champignon pour une détermination précise. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des champignons (formes, biologie, milieux de prédilection...) + un lexique pour comprendre les termes de mycologie. Des tableaux de confusion illustrés qui permettent de comparer une espèce toxique à l'espèce comestible qui lui ressemble. Le plus : 40 recettes pour cuisiner ses récoltes, des grands classiques (cèpes à la Bordelaise, morilles à la crème) aux plus originales (tartinade aux russules, tricholomes en marinière, etc.).

250 Champignons de France

Suzac

Paru le 14/08/2025

288 pages

Suzac

14,00 €

9782487211087
