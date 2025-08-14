Inscription
#Essais

Sorcière lunaire

Jessica Rollero

ActuaLitté
L'agenda idéal pour vivre au rythme de la lune et réaliser ses rituels au meilleur moment pour une année épanouie et pleine de réussite. Page de gauche, du lundi au dimanche, toutes les phases lunaires pour être en harmonie avec la lune, ainsi que les rituels correspondants : esbats, sabbats, protection, bénédiction, nettoyage des énergies, tirage de cartes ou de runes, etc. Page de droite, votre agenda à remplir, avec chaque semaine une phrase inspirante, ainsi que des recettes et des conseils pour fabriquer son encens, réaliser une eau de lune, découvrir les animaux totem, récolter les plantes de sorcière, etc. Chaque mois, le cercle des lunes permet de noter ses humeurs, ses cycles, ses rêves et tout ce que vous désirez indiquer : à chacune de le personnaliser ! En bonus : une introduction détaillée et illustrée sur la lune, ses rythmes et ses influences, ainsi que sur la relation femmes-lune au cours des siècles.

Par Jessica Rollero
Chez Suzac

|

Auteur

Jessica Rollero

Editeur

Suzac

Genre

Agendas adulte

Sorcière lunaire

Jessica Rollero

Paru le 14/08/2025

175 pages

Suzac

13,90 €

9782487211025
© Notice établie par ORB
