Coder pour les nuls

Olivier Engler

ActuaLitté
Découvrer l'art du codage, ou comment optimiser la programmation avec les langages de programmation aec cette nouvelle édition Avec cette nouvelle édition de Coder pour les Nuls , vous allez apprendre à développer des programmes dans un langage structuré et à optimiser toutes les séquences de programmation qui les composent. Avec le livre découvez : Découvrir la programmation avec Scratch La programmation en C Programmer avec Pyton HTML & les CSS pour le développement Web Rust, R, Kotlin, les nouveaux langages à la mode

Par Olivier Engler
Chez First

Auteur

Olivier Engler

Editeur

First

Genre

Programmation

Coder pour les nuls

Olivier Engler

Paru le 14/08/2025

472 pages

First

25,95 €

9782412102244
