Découvrer l'art du codage, ou comment optimiser la programmation avec les langages de programmation aec cette nouvelle édition Avec cette nouvelle édition de Coder pour les Nuls , vous allez apprendre à développer des programmes dans un langage structuré et à optimiser toutes les séquences de programmation qui les composent. Avec le livre découvez : Découvrir la programmation avec Scratch La programmation en C Programmer avec Pyton HTML & les CSS pour le développement Web Rust, R, Kotlin, les nouveaux langages à la mode