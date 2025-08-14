Vos papiers s'il vous plaît !

L'incroyable quotidien des gendarmes Plongez dans le quotidien insolite des gendarmes à travers une série d'anecdotes authentiques, tour à tour drôles, surprenantes et parfois déroutantes. Entre quiproquos, absurdités et moments de solitude, ces récits, inspirés de faits réels, vous feront sourire tout en vous sensibilisant aux réalités du métier. Clément Briga, gendarme depuis des années, est reconnu parmi ses pairs pour sa créativité et son sens de l'humour, notamment à travers la création du personnage de Gus sur les réseaux sociaux. Né durant le confinement, Gus incarne ces moments improbables du quotidien des gendarmes. Une lecture légère mais préventive, avec un mot d'ordre : " Fais pas ton Gus ! "