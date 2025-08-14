Haricot vert : appellation familière désignant une mission "undercover". Flic, Tom est en infiltration au sein d'un clan criminel manouche. Son objectif : remonter jusqu'au patriarche, Gabin Hazina, alias "Papé". Mais pour cela, Tom doit d'abord gagner la confiance de Kévin, le jeune loup impulsif, violent et imprévisible du clan. Pris entre son devoir de flic et son immersion dans la famille, Tom évolue sur une ligne de plus en plus mince.