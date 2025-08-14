Inscription
#Polar

Haricot vert

Jérémy Bauer

Haricot vert : appellation familière désignant une mission "undercover". Flic, Tom est en infiltration au sein d'un clan criminel manouche. Son objectif : remonter jusqu'au patriarche, Gabin Hazina, alias "Papé". Mais pour cela, Tom doit d'abord gagner la confiance de Kévin, le jeune loup impulsif, violent et imprévisible du clan. Pris entre son devoir de flic et son immersion dans la famille, Tom évolue sur une ligne de plus en plus mince.

Par Jérémy Bauer
Chez Manufacture de livres éditions

Auteur

Jérémy Bauer

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Romans noirs

Haricot vert

Jérémy Bauer

Paru le 14/08/2025

272 pages

Manufacture de livres éditions

13,90 €

9782385532536
