Pour préparer et réussir votre DEUST, le Mémo Pathologies est votre outil indispensable ! Aide-mémoire, il regroupe sous forme de fiches pratiques les notions essentielles à connaître quelle que soit la pathologie : migraine, insomnie, insuffisance cardiaque, asthme, dyslipidémies, psoriasis, etc. Retrouvez pour chaque fiche : - des rappels de physiologie ; - la physiopathologie ; - les causes et facteurs favorisants ; - les signes cliniques ; - l'évolution et les complications ; - le diagnostic ; - la présentation du traitement. Pour un suivi optimal des patients à l'officine, des conseils de prévention sont intégrés ainsi que les mesures hygiéno-diététiques à respecter. Un ouvrage pratique qui intéressera également les étudiants en pharmacie et plus généralement toute l'équipe officinale.