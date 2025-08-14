Inscription

#Essais

Cryptomonnaies

Marc Michaux, Guillaume Eyssette

ActuaLitté
- Un ouvrage complet, pédagogique et pratique à la portée de tous les curieux pour découvrir l'univers des cryptomonnaies, leur intérêt et leur fonctionnement. - Des conseils pour se lancer et investir en mesurant bien les risques. - Tout savoir sur la manière d'acheter, stocker et dépenser ses cryptomonnaies en toute sécurité - Apprendre à choisir et utiliser les plates-formes d'investissement disponibles en ligne, comment investir dans les ETF cryptos - Le point sur la fiscalité de ce type d'actif - Les nouveaux mécanismes de régulation (règlement MICA) - Un comparatif avec d'autres placements alternatifs

Par Marc Michaux, Guillaume Eyssette
Chez Le Particulier Editions

|

Auteur

Marc Michaux, Guillaume Eyssette

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Gestion financière

Cryptomonnaies

Marc Michaux, Guillaume Eyssette

Paru le 14/08/2025

201 pages

Le Particulier Editions

24,90 €

