- Un ouvrage complet, pédagogique et pratique à la portée de tous les curieux pour découvrir l'univers des cryptomonnaies, leur intérêt et leur fonctionnement. - Des conseils pour se lancer et investir en mesurant bien les risques. - Tout savoir sur la manière d'acheter, stocker et dépenser ses cryptomonnaies en toute sécurité - Apprendre à choisir et utiliser les plates-formes d'investissement disponibles en ligne, comment investir dans les ETF cryptos - Le point sur la fiscalité de ce type d'actif - Les nouveaux mécanismes de régulation (règlement MICA) - Un comparatif avec d'autres placements alternatifs