#Essais

Allemand 2de A2+/B1+ Fantastisch! Lycée

Jocelyne Maccarini

ActuaLitté
Le livre du professeur : un allié indispensable pour préparer vos cours ! La structure des 12 unités a été entièrement repensée pour offrir encore plus de flexibilité avec une grande diversité de documents, des nouvelles thématiques et des tâches finales attrayantes et concrètes. Les pages de langues ont été entièrement retravaillées et contiennent directement des exercices. Cette méthode a été conçue pour répondre à l'hétérogénéité des classes : inclusive et accessible à tous les profils d'élèves.

Par Jocelyne Maccarini
Chez Editions Maison des langues

|

Auteur

Jocelyne Maccarini

Editeur

Editions Maison des langues

Genre

Allemand

Allemand 2de A2+/B1+ Fantastisch! Lycée

Jocelyne Maccarini

Paru le 22/08/2025

Editions Maison des langues

20,00 €

ActuaLitté
9782356858283
