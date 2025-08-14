Allemand 2de A2+/B1+ Fantastisch! Lycée

Le livre du professeur : un allié indispensable pour préparer vos cours ! La structure des 12 unités a été entièrement repensée pour offrir encore plus de flexibilité avec une grande diversité de documents, des nouvelles thématiques et des tâches finales attrayantes et concrètes. Les pages de langues ont été entièrement retravaillées et contiennent directement des exercices. Cette méthode a été conçue pour répondre à l'hétérogénéité des classes : inclusive et accessible à tous les profils d'élèves.