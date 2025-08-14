Inscription

#Essais

On your way 6e

Maison des langues

ActuaLitté
Une toute nouvelle collection d'anglais pour le collège conforme au nouveau programme 2025. Cette méthode clé en main et facile d'appropriation propose une progression spiralaire pour un apprentissage dans la durée, une immersion culturelle riche et captivante et une méthode inclusive et accessible à tous les profils d'élèves. On your way est moderne, complète et flexible : une collection idéale pour faciliter l'enseignement et favoriser l'engagement des élèves !

Par Maison des langues
Chez Editions Maison des langues

|

Auteur

Maison des langues

Editeur

Editions Maison des langues

Genre

Anglais 6e

On your way 6e

Maison des langues

Paru le 22/08/2025

Editions Maison des langues

20,00 €

9782356857552

