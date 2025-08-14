Inscription
Atlas du nouveau désordre mondial

Marc Chevallier

Alternatives Economiques n°460-461 Chaque mois le suivi complet de l'actualité économique, sociale et environnementale en France, en Europe et à l'international. Alternatives Economiques s'intéresse à l'économie comme enjeu collectif et social, à travers des thématiques variées : travail, santé, retraites, famille, transports, solidarité, éducation, environnement, Europe, mondialisation... Alternatives Economiques est reconnu pour ses qualités pédagogiques et propose une lecture critique de l'actualité économique et sociale accessible à tous. Un souci de simplicité qui s'accompagne d'un refus de tout simplisme.

Par Marc Chevallier
Chez Alternatives économiques

|

Auteur

Marc Chevallier

Editeur

Alternatives économiques

Genre

Géopolitique

Atlas du nouveau désordre mondial

Marc Chevallier

Paru le 14/08/2025

114 pages

Alternatives économiques

6,90 €

9782352403630
