Le spectacle et ses drames

Au confluent de la réalité et de la fiction, de l'art et de la vie, cet ouvrage dresse l'état des lieux du spectacle et de ses drames au tournant des vingtième et vingt et unième siècles. Et il s'intéresse au point de vue de la recherche-création dans les arts vivants. Comment étudier la situation-limite de dévastation des oeuvres dramatiques et théâtrales, et peut-être de destruction-renaissance des pratiques spectaculaires ? Ce second volume poursuit l'exploration des actions performatives. Il médite sur un ensemble d'éléments saillants susceptibles de caractériser des apparitions, des révélations, ou bien des abandons, des renoncements, et ce même lorsque ces derniers sont paradoxaux, voire improbables, au sein de la scène comme de l'existence.