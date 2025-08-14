Inscription
Le spectacle et ses drames

Rabanel

ActuaLitté
Au confluent de la réalité et de la fiction, de l'art et de la vie, cet ouvrage dresse l'état des lieux du spectacle et de ses drames au tournant des vingtième et vingt et unième siècles. Et il s'intéresse au point de vue de la recherche-création dans les arts vivants. Comment étudier la situation-limite de dévastation des oeuvres dramatiques et théâtrales, et peut-être de destruction-renaissance des pratiques spectaculaires ? Ce second volume poursuit l'exploration des actions performatives. Il médite sur un ensemble d'éléments saillants susceptibles de caractériser des apparitions, des révélations, ou bien des abandons, des renoncements, et ce même lorsque ces derniers sont paradoxaux, voire improbables, au sein de la scène comme de l'existence.

Par Rabanel
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Rabanel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Théâtre - Essais

Le spectacle et ses drames

Rabanel

Paru le 14/08/2025

314 pages

Editions L'Harmattan

32,00 €

ActuaLitté
9782336463162
© Notice établie par ORB
