Coucou-caché petit lion

Le premier livre à manipuler pour bébé avec des tirettes en feutrine tout douce ! Aujourd'hui, petit lion a envie de partir à l'aventure dans la savane ! Quels animaux va-t-il rencontrer en chemin ? Au fil des pages, l'enfant tire sur la feutrine, et surprise ! des éléments cachés dans le décor apparaissent ! Une histoire joliment illustrée avec des animations afin d'éveiller bébé et développer sa motricité fine et son sens du toucher. Dans la même collection : - Coucou-caché petit mouton - Coucou-caché petit faon - Coucou-caché petit tigre