Ressources humaines

Benoît Grasser, Florent Noël

Un outil complet de révision et d'entraînement : cours, QCM commentés, exercices corrigés, dont les ventes augmentent d'une édition sur l'autre. Clair et accessible, cet outil de révision est idéal dans le cadre d'un cours de gestion des ressources humaines. Composé de 24 fiches, il se concentre sur les principales notions à connaître pour se mettre à jour efficacement : - le positionnement de la fonction RH - les contraintes et leviers de la prise de décision RH - l'organisation du travail - la construction des compétences individuelles et collectives - la mobilisation des salariés. Particulièrement adapté si vous étudiez à l'université, en école de management ou IAE, il vous prépare à réussir l'examen : - nombreux exemples, tableaux et schémas ; - exercices de fin de fiche (QCM et exercices d'application), avec des corrections détaillées ; - étude de cas corrigée

Chez Vuibert

Vuibert

Genre

Gestion des ressources humaine

Paru le 14/08/2025

266 pages

18,90 €

9782311413557
