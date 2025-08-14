Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Concours adjoint administratif territorial Tout-en-un

Olivier Bellégo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous les outils pour réussir les concours et l'examen professionnel d'adjoint administratif territorial (externe, interne et 3e voie) ! Ce livre permet de préparer les épreuves écrites et orales desconcours (externe, interne et 3e voie) et de l'examen professionnel d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe : - Admissibilité : compréhension de texte ; vocabulaire, orthographe et grammaire ; tableau numérique ; - Admission : entretien avec le jury ; bureautique ; droit ; langue étrangère ; - Epreuves écrites et orales de l'examen professionnel : trois à cinq questions à réponses brèves ; entretien avec le jury. Pour assurer votre réussite, ce livre complet vous propose : - une auto-évaluation et des plannings de révision pour organiser votre préparation ; - une méthode pas à pas et des conseils du jury pour déjouer les pièges et optimiser vos chances de réussite le jour J ; - le cours en 24 chapitres pour maîtriser les connaissances indispensables ; - 100 exercices corrigés et 7 mises en situation professionnelle pour vous entraîner ; - 2 simulations d'entretien, 10 annales récentes corrigées (session 2024 incluse) et 2 sujets blancs pour vous exercer dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : 10annales et 1 sujet blanc corrigéssupplémentaires + planning de révision personnalisable + 100 QCM sur la fonction publique territoriale

Par Olivier Bellégo
Chez Vuibert

|

Auteur

Olivier Bellégo

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Concours adjoint administratif territorial Tout-en-un par Olivier Bellégo

Commenter ce livre

 

Concours adjoint administratif territorial Tout-en-un

Olivier Bellégo

Paru le 14/08/2025

320 pages

Vuibert

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311220773
9782311220773
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.