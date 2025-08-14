Concours adjoint administratif territorial Tout-en-un

Tous les outils pour réussir les concours et l'examen professionnel d'adjoint administratif territorial (externe, interne et 3e voie) ! Ce livre permet de préparer les épreuves écrites et orales desconcours (externe, interne et 3e voie) et de l'examen professionnel d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe : - Admissibilité : compréhension de texte ; vocabulaire, orthographe et grammaire ; tableau numérique ; - Admission : entretien avec le jury ; bureautique ; droit ; langue étrangère ; - Epreuves écrites et orales de l'examen professionnel : trois à cinq questions à réponses brèves ; entretien avec le jury. Pour assurer votre réussite, ce livre complet vous propose : - une auto-évaluation et des plannings de révision pour organiser votre préparation ; - une méthode pas à pas et des conseils du jury pour déjouer les pièges et optimiser vos chances de réussite le jour J ; - le cours en 24 chapitres pour maîtriser les connaissances indispensables ; - 100 exercices corrigés et 7 mises en situation professionnelle pour vous entraîner ; - 2 simulations d'entretien, 10 annales récentes corrigées (session 2024 incluse) et 2 sujets blancs pour vous exercer dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : 10annales et 1 sujet blanc corrigéssupplémentaires + planning de révision personnalisable + 100 QCM sur la fonction publique territoriale