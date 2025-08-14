Une fille j'ai embrassée

L'histoire vraie du premier amour d'Anne Lister, femme de lettres et exploratrice anglaise. King's Manor, pensionnat pour jeunes filles, 1805. Depuis l'arrivée de la " nouvelle ", les certitudes d'Eliza Raine ont volé en éclats. Ainsi il est possible de se comporter sans souci des règles, des conventions... Rebelle et un peu garçonne, Anne Lister est tout ce qu'Eliza n'est pas : une exploratrice, une future femme de lettres. Et pourtant... A l'abri de leur soupente, l'orpheline au sang mêlé se sent de jour en jour plus proche de cette " amie " si extravertie. Trop, sans doute, pour l'Angleterre corsetée de la Régence, où les femmes comme elles doivent affronter tous les interdits... " Un bouleversant roman d'amitiés et d'amours féminines, de celles qui marquent à tout jamais, qui émancipent, changent une vie, quitte à frôler le précipice. " Librairie Page et Plume (Limoges) Egalement chez Pocket : Le Pavillon des combattantes .