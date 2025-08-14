Un épisode de l'histoire de Carthage (la guerre des mercenaires) rapporté par Polybe inspira à Flaubert la vision de tout un monde antique. " C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar... " Un festin immense est organisé par le général Hamilcar. Il a convié ses mercenaires, mais, ivres de vin et de colère, ils sont des centaines de Numides, de Gaulois ou encore de Libyens à ravager les jardins et, bientôt, à marcher sur la ville elle-même... Détruire Carthage : voilà leur seul but à présent. Et ni Salammbô, la fille sublime du général punique, ni le chef barbare Mâtho, qui la désire si ardemment, n'échapperont à la fureur du carnage. Une lune voilée de rouge se lève sur un Orient violent, sensuel et passionné, et pas un mur de la cité éternelle ne doit rester debout.