Salammbô

Gustave Flaubert

Un épisode de l'histoire de Carthage (la guerre des mercenaires) rapporté par Polybe inspira à Flaubert la vision de tout un monde antique. " C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar... " Un festin immense est organisé par le général Hamilcar. Il a convié ses mercenaires, mais, ivres de vin et de colère, ils sont des centaines de Numides, de Gaulois ou encore de Libyens à ravager les jardins et, bientôt, à marcher sur la ville elle-même... Détruire Carthage : voilà leur seul but à présent. Et ni Salammbô, la fille sublime du général punique, ni le chef barbare Mâtho, qui la désire si ardemment, n'échapperont à la fureur du carnage. Une lune voilée de rouge se lève sur un Orient violent, sensuel et passionné, et pas un mur de la cité éternelle ne doit rester debout.

Par Gustave Flaubert
Chez Pocket

|

Auteur

Gustave Flaubert

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Salammbô

Gustave Flaubert

Paru le 14/08/2025

407 pages

Pocket

6,80 €

9782266346801
