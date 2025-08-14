Inscription
#Roman francophone

La Nuit des temps

René Barjavel, Natacha Vas-Deyres, Florence Renner

Plongez vos élèves dans ce roman de science-fiction à la découverte d'une civilisation perdue au coeur des glaces. La Terre Adélie, en Antarctique, est un désert de glace. Toute vie y semble impossible. Cependant, une mission de scientifiques discerne un signal, aussi étrange qu'inimaginable : celui d'une civilisation ayant vécu il y a 900 000 ans ! Le monde entier s'affole à mesure que les chercheurs progressent vers la source du signal. Mais l'inconcevable reste sans doute à venir. Que vont-ils découvrir ? " Il est deux choses qui subsisteront sur Terre, tant qu'il y aura des humains : l'amour et la guerre ! " Lisez, écoutez, écrivez ! Pocket et Nathan s'associent et proposent "Une oeuvre, une voix", une collection qui engage l'élève dans une lecture active et personnelle, à la manière d'un carnet de lecteur. - Le texte intégral annoté. - Des activités pour entrer dans la lecture : " L'horizon d'attente ", " Mon planning de lecture ", " Au fil de la lecture " - Des rubriques pour s'approprier ce qui vient d'être lu : " Après votre lecture ", " Pour aller plus loin ", " Vers l'analyse de texte " - Un dossier du lecteur qui propose un " Laboratoire des activités ", des quiz, des mots croisés, etc. , et des lectures d'images. - Le texte lu par un comédien.

Par René Barjavel, Natacha Vas-Deyres, Florence Renner
Chez Pocket

|

Auteur

René Barjavel, Natacha Vas-Deyres, Florence Renner

Editeur

Pocket

Genre

Collège

La Nuit des temps

René Barjavel

Paru le 14/08/2025

400 pages

Pocket

7,90 €

9782266343091
© Notice établie par ORB
