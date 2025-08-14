Inscription
#Essais

Droit commercial et des affaires

Dominique Legeais

ActuaLitté
L'intégralité du droit commercial : commerçants, sociétés, concurrence, contrats d'affaires, procédures collectives, moyens de paiement. Ce manuel recommandé pour tous ceux qui préparent des examens présente, sous une forme claire et synthétique, les notions fondamentales de l'ensemble du droit commercial et des affaires. Pour ceux qui préparent la matière en travaux dirigés ou qui désirent l'approfondir, les articles et décisions essentiels sont mentionnés. Cette nouvelle édition comporte l'étude des actes de commerce, des commerçants, du fonds de commerce, des sociétés commerciales, du droit de la concurrence, des contrats commerciaux, des moyens de paiement, des opérations de crédit et de financement et du droit des entreprises en difficultés. Destiné aux étudiants en droit et en administration économique et sociale (AES), aux élèves d'écoles de commerce et d'instituts universitaires de technologie (IUT), cet ouvrage contient l'essentiel de ce qui est exigé pour réussir l'examen. Particulièrement adapté aussi pour la préparation à l'examen d'entrée à la profession d'avocat, de magistrat et de notaire, il est également vivement recommandé pour ceux qui suivent l'enseignement à distance.

Par Dominique Legeais
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Dominique Legeais

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des affaires

Retrouver tous les articles sur Droit commercial et des affaires par Dominique Legeais

Commenter ce livre

 

Droit commercial et des affaires

Dominique Legeais

Paru le 14/08/2025

785 pages

Editions Dalloz

37,00 €

ActuaLitté
9782247239818
© Notice établie par ORB
