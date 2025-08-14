Le Vantail de neige

Enfermée à l'hôpital psychiatrique de Gorestown, Marthe Gail est plongée dans la torpeur. Elle pense que son bébé est mort, se prend pour Dieu, lutte contre des voix qui ne cessent de parler. Les médecins disent qu'il s'agit d'une dépression. Derrière les barreaux de ses fenêtres, elle regarde les jours passer et la neige tomber, tandis que le temps et la réalité se brouillent peu à peu. Et même lorsque son mari lui rend visite et lui montre une mèche des cheveux de son bébé, ses souvenirs lui restent inaccessibles - jusqu'à ce que, peut-être, elle arrive à monter cet escalier vers la lumière. Tragique et viscéral, ce roman bouleversant sur l'expérience de la dépression post-partum écrit en 1930 n'a jamais semblé aussi visionnaire. ------------------------------- " Voici un roman unique parce que, parlant de l'enfermement depuis l'enfermement, il libère une parole, libère tout simplement. " Agnès Desarthe " Un roman d'une force renversante, même à presque cent ans de distance. " Le Monde