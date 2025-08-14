Mathématiques

Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Maths (Epreuve d'admissibilité - Ecrit 2026-2027 - L3/M2)en adéquation avec la réforme du concours de mars 2025. Cet ouvrage permet de préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) et comprend les derniers sujets et corrigés (2022 à 2025). Descriptif Cet ouvrage propose un parcours de formation complet en 3 étapes pour : - S'évaluer : des questions rapides pour évaluer son niveau ; - Réviser : l'essentiel des savoirs à connaitre pour le concours ; - S'entrainer : des exercices types CRPE pour se préparer. Les + de l'ouvrage - Plus de 200 exercices d'entrainement . - Des conseils méthodologiques . - Des compléments et tutoriels vidéo pour approfondir les notions mais aussi des exercices pour s'entrainer. - L'expertise Profécoles : l'ouvrage est réalisé avec une équipe constituée de professeurs formateurs à l'INSPE Université de Rennes 2, une des INSPE les plus performantes en France actuellement.