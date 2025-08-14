Pour une école de l'empathie PS MS GS

Un guide pratique pour un climat scolaire apaisé grâce à des actions concrètes. - Un programme de séances pour développer les compétences psychosociales et ainsi prévenir les violences et le harcèlement. - Des conseils et des fiches pour ajuster sa posture, son discours et son attitude avec les enfants et avec les adultes. - Des outils pratiques à mettre en place avec les élèves pour gérer les émotions, les conflits et les problèmes de communication. 16 planches illustrées détachables - 11 images pour s'exprimer - 8 cartes émotions - 1 affiche messages clairs Des ressources à télécharger prêtes à l'emploi : - les images pour s'exprimer en grand ; - les cartes émotions, la roue des émotions et des besoins ; - des supports d'activités (affiches, cartes d'acrosport) ; - les fiches élèves pour les traces écrites ; - des outils d'organisation personnalisables ; - des vidéos de mise en oeuvre des séances Découvrez le compte Instagram des autrices : @leszelises sur lequel elles partagent des vidéos de leur pratique.