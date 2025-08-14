Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Pop photos

Nathan, Shutterstock

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un imagier modernes aux photos artistiques et colorées ! 72 images du quotidien de bébé pour éveiller ses sens et développer son langage. Découvrez un imagier innovant qui revisite le genre avec des photos d'artistes aux couleurs éclatantes. Chaque page présente une image soigneusement choisie du monde qui entoure bébé , accompagnée d'une légende claire pour favoriser l'acquisition du langage. Ce format carré aux pages cartonnées pélliculées spécialement conçues pour durer est parfaitement adapté aux bébés. Les photos artistiques flashy stimulent la curiosité naturelle des tout-petits et les encouragent à parler.

Par Nathan, Shutterstock
Chez Nathan

|

Auteur

Nathan, Shutterstock

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pop photos par Nathan, Shutterstock

Commenter ce livre

 

Pop photos

Nathan

Paru le 14/08/2025

72 pages

Nathan

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095043780
9782095043780
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.