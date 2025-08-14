Pop photos

Un imagier modernes aux photos artistiques et colorées ! 72 images du quotidien de bébé pour éveiller ses sens et développer son langage. Découvrez un imagier innovant qui revisite le genre avec des photos d'artistes aux couleurs éclatantes. Chaque page présente une image soigneusement choisie du monde qui entoure bébé , accompagnée d'une légende claire pour favoriser l'acquisition du langage. Ce format carré aux pages cartonnées pélliculées spécialement conçues pour durer est parfaitement adapté aux bébés. Les photos artistiques flashy stimulent la curiosité naturelle des tout-petits et les encouragent à parler.