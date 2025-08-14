Bienvenue dans la bande des Thons ! Il y a Idrissa, le premier de la classe au coeur d'artichaut, Ninon, la gaffeuse, Pablo, le doux rêveur, et Esther qui est hyper tout. Et moi, bien sûr, Catarina, la reine des mots tordus. Pour nous cinq, c'est l'entrée en sixième. Pour moi, c'est aussi la naissance d'un petit frère et l'arrivée au collège d'un garçon qui me plaît trop... Ajoutez à tout ça un drôle de chapeau magique, et notre vie de Thons va prendre un tour complètement fou !