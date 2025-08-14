Inscription
#Roman jeunesse

Catarina

Lisa Chetteau, Alice Butaud

ActuaLitté
Bienvenue dans la bande des Thons ! Il y a Idrissa, le premier de la classe au coeur d'artichaut, Ninon, la gaffeuse, Pablo, le doux rêveur, et Esther qui est hyper tout. Et moi, bien sûr, Catarina, la reine des mots tordus. Pour nous cinq, c'est l'entrée en sixième. Pour moi, c'est aussi la naissance d'un petit frère et l'arrivée au collège d'un garçon qui me plaît trop... Ajoutez à tout ça un drôle de chapeau magique, et notre vie de Thons va prendre un tour complètement fou !

Lisa Chetteau, Alice Butaud
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Lisa Chetteau, Alice Butaud

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Folio junior

Catarina

Alice Butaud

Paru le 14/08/2025

176 pages

Editions Gallimard

7,70 €

9782075228909
