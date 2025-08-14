Superrequin et les perfides pilleurs d'épaves

Aide Superrequin à résoudre des énigmes vaincre un gang de voleurs dans cette aventure sous-marine ! Le nouveau logicel générateur de bulles top secret a été dérobé ! C'est une mission pour Superrequin, et il aura besoin de ton aide pour résoudre une multitude d'énigmes afin de retrouver les voleurs et de récupérer le logiciel avant qu'ils ne l'utilisent ! Après Superécureuil et le faiseur de pluie , et Supercaniche et le destructeur sonique , ce troisième volume de la collection Histoires à énigmes introduit un nouveau héros de l'Equipe d'Action animale. dès 6 ans