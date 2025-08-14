Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 8

Découvrez les nouvelles aventures à Tempest de trois héroïnes pleines d'énergie dans ce nouveau spin-off de Moi, quand je me réincarne en Slime ! Phos, Stella et Nemu ont été envoyées en mission de reconnaissance dans les pays de l'Alliance de l'Occident. Au cours de leur voyage, nos trois héroïnes croisent le chemin d'un chat et décident d'en faire leur compagnon. Ce qu'elles ignorent, c'est que ce dernier est en réalité Violet, un daemon majeur, qui a pris la forme d'un félin pour venir se distraire dans le monde matériel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce coquin se plaît à en faire voir de toutes les couleurs à ses compagnes. Le premier pays des humains abordé par la petite bande est le royaume de Burmund. Et dès leur arrivée, Phos, Stella et Nemu se mettent elles-mêmes dans le pétrin !