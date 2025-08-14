- Les jeunes enfants apprennent à associer des objets et découvrent de nouveaux mots. - Pages en feutrine pour une manipulation toute en douceur. - Gommettes en feutrine réutilisables et écologiques : une excellente alternative aux autocollants traditionnels. Embarque-toi dans une aventure amusante à la découverte de nouveaux amis, animaux ou véhicules ! Tu trouveras 13 gommettes en feutrine dans la pochette de la première page à placer aux bons endroits au fil des pages du livre ! Et devine quoi ? Les gommettes en feutrine restent en place sans colle. Elles sont donc réutilisables à l'infini et ne laissent aucune trace ! Un jeu de cherche et trouve ludique pour apprendre de nouveaux mots.