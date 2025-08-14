Inscription
#Album jeunesse

La ferme

Tam Tam Editions

ActuaLitté
- Les jeunes enfants apprennent à associer des objets et découvrent de nouveaux mots. - Pages en feutrine pour une manipulation toute en douceur. - Gommettes en feutrine réutilisables et écologiques : une excellente alternative aux autocollants traditionnels. Embarque-toi dans une aventure amusante à la découverte de nouveaux amis, animaux ou véhicules ! Tu trouveras 13 gommettes en feutrine dans la pochette de la première page à placer aux bons endroits au fil des pages du livre ! Et devine quoi ? Les gommettes en feutrine restent en place sans colle. Elles sont donc réutilisables à l'infini et ne laissent aucune trace ! Un jeu de cherche et trouve ludique pour apprendre de nouveaux mots.

Par Tam Tam Editions
Chez Tam Tam éditions

Auteur

Tam Tam Editions

Editeur

Tam Tam éditions

Genre

Livres rabats, tirettes

La ferme

Tam Tam Editions

Paru le 14/08/2025

10 pages

Tam Tam éditions

14,95 €

ActuaLitté
9789465058191
© Notice établie par ORB
