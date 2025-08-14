Le manuel complet de la santé du chien et du chat

L'ouvrage aborde les causes profondes des maladies chroniques, telles que les déséquilibres alimentaires, les toxines environnementales et les effets des traitements classiques. Il propose des solutions alternatives pour désintoxiquer, régénérer et renforcer le système immunitaire des animaux, tout en offrant des recommandations pratiques pour adapter l'alimentation, améliorer l'hygiène de vie et utiliser les plantes médicinales. Points de force de l'ouvrage : Approche holistique : L'ouvrage met l'accent sur une vision globale du bien-être animal, intégrant des médecines alternatives comme l'homéopathie et la phytothérapie. Focus sur les causes profondes : Il explore les facteurs sous-jacents des maladies chroniques, en soulignant l'importance de comprendre les causes avant de traiter les symptômes. Désintoxication et nutrition : Le livre insiste sur l'importance de réguler le milieu intérieur de l'animal, en favorisant une alimentation crue et adaptée (comme le régime Barf), et l'utilisation de substances naturelles pour désintoxiquer et réparer l'organisme. Ethique et prévention : L'ouvrage propose des moyens de prévenir les maladies en modifiant l'alimentation et en évitant les produits chimiques présents dans les aliments industriels pour animaux.