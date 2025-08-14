Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le manuel complet de la santé du chien et du chat

Jutta Ziegler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage aborde les causes profondes des maladies chroniques, telles que les déséquilibres alimentaires, les toxines environnementales et les effets des traitements classiques. Il propose des solutions alternatives pour désintoxiquer, régénérer et renforcer le système immunitaire des animaux, tout en offrant des recommandations pratiques pour adapter l'alimentation, améliorer l'hygiène de vie et utiliser les plantes médicinales. Points de force de l'ouvrage : Approche holistique : L'ouvrage met l'accent sur une vision globale du bien-être animal, intégrant des médecines alternatives comme l'homéopathie et la phytothérapie. Focus sur les causes profondes : Il explore les facteurs sous-jacents des maladies chroniques, en soulignant l'importance de comprendre les causes avant de traiter les symptômes. Désintoxication et nutrition : Le livre insiste sur l'importance de réguler le milieu intérieur de l'animal, en favorisant une alimentation crue et adaptée (comme le régime Barf), et l'utilisation de substances naturelles pour désintoxiquer et réparer l'organisme. Ethique et prévention : L'ouvrage propose des moyens de prévenir les maladies en modifiant l'alimentation et en évitant les produits chimiques présents dans les aliments industriels pour animaux.

Par Jutta Ziegler
Chez Gruppo Editoriale Macro

|

Auteur

Jutta Ziegler

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Etudes et pratiques profession

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le manuel complet de la santé du chien et du chat par Jutta Ziegler

Commenter ce livre

 

Le manuel complet de la santé du chien et du chat

Jutta Ziegler

Paru le 28/08/2025

312 pages

Gruppo Editoriale Macro

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788828518440
9788828518440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.