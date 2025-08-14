L'enseignement du Yoga

Mark Stephens réussit à tisser un lien solide entre les racines du yoga (Védas, Tantra, Yoga Sutras, Bhagavad Gita...) et les apports contemporains de l'anatomie, de la physiologie, des neurosciences et de la pédagogie moderne. C'est l'un des rares ouvrages qui détaille 108 asanas, avec pour chacun : L'anatomie concernée Les erreurs les plus fréquentes Les variantes sécurisées Les ajustements possibles avec ou sans accessoires Le tout est illustré avec clarté et accessible à tous les niveaux de professeurs.