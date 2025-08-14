Inscription
#Essais

L'enseignement du Yoga

Olivier Magnan, Mark Stephens

Mark Stephens réussit à tisser un lien solide entre les racines du yoga (Védas, Tantra, Yoga Sutras, Bhagavad Gita...) et les apports contemporains de l'anatomie, de la physiologie, des neurosciences et de la pédagogie moderne. C'est l'un des rares ouvrages qui détaille 108 asanas, avec pour chacun : L'anatomie concernée Les erreurs les plus fréquentes Les variantes sécurisées Les ajustements possibles avec ou sans accessoires Le tout est illustré avec clarté et accessible à tous les niveaux de professeurs.

Par Olivier Magnan, Mark Stephens
Chez Gruppo Editoriale Macro

|

Auteur

Olivier Magnan, Mark Stephens

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Yoga

L'enseignement du Yoga

Mark Stephens trad. Olivier Magnan

Paru le 14/08/2025

496 pages

Gruppo Editoriale Macro

35,95 €

