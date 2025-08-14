Entre ici & toi

''Seuls trois emojis habillent discrètement sa page : une vague, une caméra et un hamburger. C'est bref, mais intrigant. '' Livia baigne dans une zone de confort depuis sa plus tendre enfance. Toute sa vie est dictée par cette zone confortable, sécuritaire, parfois même prévisible. C'est dans cette bulle réconfortante qu'elle y fait toutes ses rencontres amoureuses vivant, rendez-vous après rendez-vous, de petites et de grandes déceptions. Alors qu'elle s'y attend le moins, elle fait la surprenante rencontre d'un beau jeune homme plein de fougue débarquant fraîchement de Californie. Malgré leurs différences flagrantes, c'est le coup de foudre instantanément. Résidant la moitié de l'année au Québec et l'autre en Californie, Livia aura-t-elle le courage de le suivre le temps de quelques mois dans cette vie mouvementée et de voir où cette immense vague la mènera ?