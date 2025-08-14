Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La résilience

Rosette Poletti, Pierre Pradervand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faites de la résilience votre alliée pour transformer vos épreuves en forces. Perte de travail, maladie, séparation, décès d'un être cher... la vie est pleine d'épreuves. Certaines nous ébranlent profondément, tandis que d'autres nous poussent à nous relever, plus forts. La résilience est cette capacité unique à rebondir face à l'adversité, à transformer les défis en tremplins. Dans ce petit livre inspirant, Rosette Poletti nous invite à un nouvel éclairage : contrairement à ce que l'on pourrait penser, la résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns, et nous en possédons, tous, les prémices à un certain degré. Une communication de qualité, un sens profond des valeurs, une capacité à exprimer notre gratitude et à pardonner, ainsi qu'une pratique de l'instant présent... Voici les principales clés pour faire de la résilience votre alliée et développer l'art de rebondir !

Par Rosette Poletti, Pierre Pradervand
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Rosette Poletti, Pierre Pradervand

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Résilience

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La résilience par Rosette Poletti, Pierre Pradervand

Commenter ce livre

 

La résilience

Rosette Poletti

Paru le 14/08/2025

120 pages

Editions Jouvence

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889840151
9782889840151
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.