Faites de la résilience votre alliée pour transformer vos épreuves en forces. Perte de travail, maladie, séparation, décès d'un être cher... la vie est pleine d'épreuves. Certaines nous ébranlent profondément, tandis que d'autres nous poussent à nous relever, plus forts. La résilience est cette capacité unique à rebondir face à l'adversité, à transformer les défis en tremplins. Dans ce petit livre inspirant, Rosette Poletti nous invite à un nouvel éclairage : contrairement à ce que l'on pourrait penser, la résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns, et nous en possédons, tous, les prémices à un certain degré. Une communication de qualité, un sens profond des valeurs, une capacité à exprimer notre gratitude et à pardonner, ainsi qu'une pratique de l'instant présent... Voici les principales clés pour faire de la résilience votre alliée et développer l'art de rebondir !