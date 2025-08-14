12 outils pour capter l'attention des enfants

Meilleure écoute = meilleure concentration = meilleure mémorisation = meilleurs résultats = meilleure estime de soi ! Capter l'attention des enfants est un défi quotidien, que ce soit en classe ou à la maison. Comment les aider à mieux écouter, à se concentrer et à apprendre avec plaisir ? Cet ouvrage propose 12 outils efficaces et concrets pour développer les capacités d'attention des enfants, que vous vous occupiez d'un ou plusieurs enfants, en tant que parent ou en tant que professionnel. Grâce à des méthodes ludiques et éprouvées (rituels, jeux, musique, relaxation, cartes mentales, kinésiologie...), vous découvrirez des astuces simples à appliquer au quotidien. Un guide essentiel pour tous ceux qui souhaitent transformer les moments d'apprentissage en expériences enrichissantes et harmonieuses !