#Roman étranger

Hôtel Au-delà

Valentin Decoppet, Noemi Somalvico

ActuaLitté
Depuis quelques semaines Cochon est seul. Il regarde par la ­fenêtre d'un air morne. Quelque part derrière ce ciel il y a un autre ciel, et derrière ce ciel encore un autre. C'est donc une bonne chose que Blaireau ait inventé un appareil qui permet de se ­téléporter dans l'appartement de Dieu. Ils vont alors rendre une visite surprise au Créateur et s'asseoir à la table de sa cuisine. Entre eux, un début d'histoire prendra timidement forme. Hôtel Au-Delà parle du bonheur de trouver des compères, du mal du lointain et de la nostalgie du familier. De la vie d'ici-bas et de l'au-delà et de l'entre-deux bizarre qui les sépare.

Par Valentin Decoppet, Noemi Somalvico
Chez La Veilleuse Editions

|

Auteur

Valentin Decoppet, Noemi Somalvico

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature Allemande

Hôtel Au-delà

Noemi Somalvico trad. Valentin Decoppet

Paru le 14/08/2025

176 pages

La Veilleuse Editions

16,00 €

ActuaLitté
9782889780297
© Notice établie par ORB
