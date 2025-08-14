Depuis quelques semaines Cochon est seul. Il regarde par la ­fenêtre d'un air morne. Quelque part derrière ce ciel il y a un autre ciel, et derrière ce ciel encore un autre. C'est donc une bonne chose que Blaireau ait inventé un appareil qui permet de se ­téléporter dans l'appartement de Dieu. Ils vont alors rendre une visite surprise au Créateur et s'asseoir à la table de sa cuisine. Entre eux, un début d'histoire prendra timidement forme. Hôtel Au-Delà parle du bonheur de trouver des compères, du mal du lointain et de la nostalgie du familier. De la vie d'ici-bas et de l'au-delà et de l'entre-deux bizarre qui les sépare.