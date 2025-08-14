Depuis quelques semaines Cochon est seul. Il regarde par la fenêtre d'un air morne. Quelque part derrière ce ciel il y a un autre ciel, et derrière ce ciel encore un autre. C'est donc une bonne chose que Blaireau ait inventé un appareil qui permet de se téléporter dans l'appartement de Dieu. Ils vont alors rendre une visite surprise au Créateur et s'asseoir à la table de sa cuisine. Entre eux, un début d'histoire prendra timidement forme. Hôtel Au-Delà parle du bonheur de trouver des compères, du mal du lointain et de la nostalgie du familier. De la vie d'ici-bas et de l'au-delà et de l'entre-deux bizarre qui les sépare.
Par
Valentin Decoppet, Noemi Somalvico Chez
La Veilleuse Editions
Commenter ce livre