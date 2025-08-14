Inscription
#Essais

Il nous a aimés

Pape François, Ottavio De Bertolis

ActuaLitté
Présentation et commentaire de Ottavio De Bertolis sj et Antonio Spadaro sj "Ce document nous a permet de découvrir que le contenu des encycliques sociales Laudato si' et Fratelli tutti n'est pas étranger à notre rencontre avec l'amour de Jésus-Christ. En nous abreuvant de cet amour, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain et de prendre soin ensemble de notre maison commune" Pape François Cette encyclique se concentre sur la spiritualité du Pape François. Ainsi, d'une certaine manière, nous pouvons certainement dire qu'elle est une clé pour comprendre l'ensemble du pontificat, parce qu'elle est une clé pour comprendre la personnalité spirituelle de François. Un texte "sur l'amour humain et divin du Coeur de Jésus-Christ" représente, en ce début de ce troisième millénaire, quelque chose d'inattendu et probablement aussi, du point de vue évangélique, de scandaleux pour beaucoup, tant à l'extérieur l'Eglise et dans l'Eglise elle-même. Et pourtant cette encyclique apparaît donc comme le centre, précisément le coeur, d'où partent toutes les autres réflexions que le Pape a proposées jusqu'à présent à l'Eglise et au monde, même les plus "horizontales" . Coédition LA CIVILTA CATTOLICA

Par Pape François, Ottavio De Bertolis
Chez Parole et silence

|

Auteur

Pape François, Ottavio De Bertolis

Editeur

Parole et silence

Genre

Pape François

Il nous a aimés

Pape François

Paru le 14/08/2025

193 pages

Parole et silence

18,00 €

ActuaLitté
9782889595631
© Notice établie par ORB
