Mon agenda Vivre au rythme de la Lune

Diane

ActuaLitté
Le calendrier lunaire qui vous accompagne au quotidien pour profiter des bienfaits de la lune. Le calendrier lunaire qui vous accompagne au quotidien pour profiter des bienfaits de la lune. Synthèse d'un savoir ancestral, cet agenda illustré permet de prendre soin de soi au jour le jour en fonction des cycles lunaires. Page de gauche, du lundi au dimanche, les périodes favorables ou défavorables pour couper ses cheveux, s'épiler, faire un massage, entamer une cure détox, s'occuper de sa peau et de ses ongles, faire des soins dentaires... Ultra pratique grâce à sa notation en nombre d'étoiles, on sait tout de suite quand aller chez le coiffeur, ou pas ! Page de droite, un agenda à remplir, avec chaque semaine une phrase inspirante. Des recettes et des conseils pour fabriquer ses produits de beauté maison, soigner les petits maux du quotidien, méditer, se ressourcer, etc. Une introduction détaillée et illustrée pour tout comprendre de l'influence de la lune sur notre santé, ainsi que sur les différents cycles lunaires.

Par Diane
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Diane

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Agendas adulte

Mon agenda Vivre au rythme de la Lune

Diane

Paru le 14/08/2025

136 pages

Editions Mosaïque-Santé

14,00 €

ActuaLitté
9782849393062
© Notice établie par ORB
