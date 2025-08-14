Mon agenda Vivre au rythme de la Lune

Le calendrier lunaire qui vous accompagne au quotidien pour profiter des bienfaits de la lune. Le calendrier lunaire qui vous accompagne au quotidien pour profiter des bienfaits de la lune. Synthèse d'un savoir ancestral, cet agenda illustré permet de prendre soin de soi au jour le jour en fonction des cycles lunaires. Page de gauche, du lundi au dimanche, les périodes favorables ou défavorables pour couper ses cheveux, s'épiler, faire un massage, entamer une cure détox, s'occuper de sa peau et de ses ongles, faire des soins dentaires... Ultra pratique grâce à sa notation en nombre d'étoiles, on sait tout de suite quand aller chez le coiffeur, ou pas ! Page de droite, un agenda à remplir, avec chaque semaine une phrase inspirante. Des recettes et des conseils pour fabriquer ses produits de beauté maison, soigner les petits maux du quotidien, méditer, se ressourcer, etc. Une introduction détaillée et illustrée pour tout comprendre de l'influence de la lune sur notre santé, ainsi que sur les différents cycles lunaires.