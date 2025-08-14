L'Arbre des souhaits

Alors qu'ils célèbrent la fin des travaux du château de l'Ange et qu'ils peuvent enfin se réunir après de nombreuses péripéties, Capucine, Augustin, David, Pierrick, Alicia et Simon dégustent une bouteille de leur prestigieuse "Vigne des Mystères" . Et pas n'importe laquelle... elle date de 1950, la première année de production ! Une petite fête qui aurait été tout à fait réussie si la bouteille n'avait pas été empoisonnée... Par qui ? Pour quelle raison ? Décidément, Saint-Pierre-des-Bois et ses habitants n'ont pas encore livré tous leurs secrets.