#Beaux livres

Timothée Chalamet

Stéphanie Des Horts, Jessica Bumpus

Icône audacieuse et avant-gardiste, Timothée Chalamet redéfinit la mode masculine moderne. Ce guide stylé retrace ses looks iconiques, ses choix mode disruptifs et son influence grandissante sur la fashion sphère. De chouchou du cinéma d'auteur à icône mondiale, l'ascension fulgurante de Timothée Chalamet s'est accompagnée d'une révolution stylistique tout aussi remarquable. Cet ouvrage explore les tenues les plus audacieuses de l'acteur franco-américain, analysant ses coups d'éclat mémorables comme ses apparitions plus décontractées. En privilégiant une confection raffinée, des couleurs vibrantes et des accessoires saisissants - bijoux en tout genre et harnais à paillettes - Timothée s'est imposé comme un véritable visionnaire et a révolutionné la mode masculine contemporaine. A chaque nouvelle réussite, que ce soit sur grand écran ou sur le tapis rouge, Timothée Chalamet n'a pas fini de captiver Hollywood et de renverser les codes.

Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Mode

Paru le 14/08/2025

224 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

9782809905663
