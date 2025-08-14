Inscription
#Essais

Théorie de la finance internationale en 18 fiches

Fabrice Mazerolle

Toute la théorie de la finance internationale en fiches avec exercices corrigés pour s'entraîner. Ce livre sur la théorie de la finance internationale propose des fiches qui expliquent les mécanismes monétaires et financiers liés au développement du commerce mondial tels que la balance des paiements, le marché des changes, la mobilité internationale des capitaux, le taux d'intérêt international d'équilibre... Les fiches de cours suivies d'exercices corrigés assurent la bonne compréhension des notions fondamentales, tout en renforçant l'acquisition des connaissances. Chaque fiche contient : · rappels de cours · points de méthode · illustrations des concepts · exercices corrigés · vidéos Ressources numériques offertes : chaque fiche donne accès à des QCM interactifs corrigés, des vidéos et des exercices corrigés.

Finance internationale

Théorie de la finance internationale en 18 fiches

Paru le 14/08/2025

256 pages

18,95 €

9782807356764
