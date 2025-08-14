Inscription
Droit des contrats spéciaux

Victoire Lasbordes-de Virville

ActuaLitté
Présentations des règles juridiques applicables aux différents contrats qui se nouent entre les sujets de droit de toute activité professionnelle. L'ouvrage permet d'appréhender de manière synthétique et pédagogique le droit des contrats spéciaux tel qu'il est enseigné en Licence 3 ou en Master 1. Par sa dimension théorique et pratique, il ambitionne de présenter les contrats spéciaux dans leur diversité de manifestations et de règlementations.

Par Victoire Lasbordes-de Virville
Chez Emile Bruylant

|

Auteur

Victoire Lasbordes-de Virville

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit des obligations

Droit des contrats spéciaux

Victoire Lasbordes-de Virville

Paru le 14/08/2025

560 pages

Emile Bruylant

33,00 €

ActuaLitté
9782802775058
