CRPE Mathématiques

Ce livre propose tous les outils indispensables pour réussir l'épreuve écrite de mathématiques du CRPE. Il contient : - La présentation de la nouvelle épreuve pour comprendre les attentes du jury - Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite - Un test d'évaluation diagnostique pour identifier ses lacunes et y remédier - Les savoirs disciplinaires permettant de renforcer ses acquis - De nombreux exercices d'entraînement - Un sujet d'annales avec corrigés récents pour se préparer en condition de concours