CRPE Mathématiques

Philippe Ryckebusch

Ce livre propose tous les outils indispensables pour réussir l'épreuve écrite de mathématiques du CRPE. Il contient : - La présentation de la nouvelle épreuve pour comprendre les attentes du jury - Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite - Un test d'évaluation diagnostique pour identifier ses lacunes et y remédier - Les savoirs disciplinaires permettant de renforcer ses acquis - De nombreux exercices d'entraînement - Un sujet d'annales avec corrigés récents pour se préparer en condition de concours

Par Philippe Ryckebusch
Chez Studyrama

Auteur

Philippe Ryckebusch

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

CRPE Mathématiques

Philippe Ryckebusch

Paru le 14/08/2025

313 pages

Studyrama

19,90 €

9782759058389
