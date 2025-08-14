Bibliothécaire assistant spécialisé (Bibas) de classe normale

Ce livre s'adresse aux candidats préparant les concours externe et interne de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale. Outre les informations indispensables que ce manuel propose sur les modalités du concours et sur le métier, il permet de préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier - Série de 4 à 6 questions à réponses courtes LES EPREUVES D'ADMISSION - Entretien avec le jury à partir d'un texte (concours externe) - Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat (concours interne) LES DOCUMENTS POUR L'EPREUVE D'ADMISSION - Fiche individuelle de renseignement (concours externe) - Dossier RAEP (concours interne) Des conseils méthodologiques, des fiches de révision du programme et des sujets d'annales corrigés récents vous sont proposés pour appréhender au mieux chaque épreuve.