Le WC Book n'a pas fini de faire parler de lui au sein de votre maisonnée. Mais gare aux attentes interminables qu'il peut générer devant la porte des toilettes : lorsque l'on commence à le feuilleter, on ne plus s'arrêter. La marque de la lunette ne sera plus exclusivement sur votre nez ! Si vous avez plouffé de rire avec le WC Book 2019, qui vous a présenté les meilleures blagues, jeux, devinettes, anecdotes historiques et ragots sur les people, le millésime 2020 devrait vous ravir.