WC Book

Pascal Petiot, Tetiana Petiot

ActuaLitté
Le WC Book n'a pas fini de faire parler de lui au sein de votre maisonnée. Mais gare aux attentes interminables qu'il peut générer devant la porte des toilettes : lorsque l'on commence à le feuilleter, on ne plus s'arrêter. La marque de la lunette ne sera plus exclusivement sur votre nez ! Si vous avez plouffé de rire avec le WC Book 2019, qui vous a présenté les meilleures blagues, jeux, devinettes, anecdotes historiques et ragots sur les people, le millésime 2020 devrait vous ravir.

Par Pascal Petiot, Tetiana Petiot
Chez Sand

|

Auteur

Pascal Petiot, Tetiana Petiot

Editeur

Sand

Genre

Humour

WC Book

Pascal Petiot, Tetiana Petiot

Paru le 14/08/2025

623 pages

Sand

14,95 €

9782710789772
