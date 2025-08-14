Les génogrammes d'aujourd'hui

Depuis plus de quarante ans, le génogramme est un outil majeur de la thérapie systémique. Les auteurs de cet ouvrage, des spécialistes européens internationalement reconnus, en interrogent l'évolution face aux enjeux sociétaux contemporains. Tous s'appuient sur les principes du génogramme pour réinventer cet outil et l'adapter à leur pratique clinique et aux problématiques rencontrées par leurs patients. Le livre montre l'intérêt et la richesse des différentes formes de génogrammes : en fleurs, en boutons, tricolore, imaginaire, paysager, mobile, photographique, métaphorique, inversé, digital... Les formes et pictogrammes évoluent pour s'adapter à tous les sujets et à leurs situations : gérontologie, handicap, violence, migration, familles homoparentales, formation professionnelle, relations virtuelles, maladies génétiques, thérapie individuelle ou familiale... "Un livre d'une grande valeur pour ceux qui s'intéressent aux génogrammes et à leur développement dans le cadre de la pratique clinique". Monica McGoldrick Cofondatrice et directrice de l'Institut Multiculturel Familial du New Jersey