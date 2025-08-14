Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les génogrammes d'aujourd'hui

Maria Borcsa, Ivy Daure, Monica McGoldrick

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis plus de quarante ans, le génogramme est un outil majeur de la thérapie systémique. Les auteurs de cet ouvrage, des spécialistes européens internationalement reconnus, en interrogent l'évolution face aux enjeux sociétaux contemporains. Tous s'appuient sur les principes du génogramme pour réinventer cet outil et l'adapter à leur pratique clinique et aux problématiques rencontrées par leurs patients. Le livre montre l'intérêt et la richesse des différentes formes de génogrammes : en fleurs, en boutons, tricolore, imaginaire, paysager, mobile, photographique, métaphorique, inversé, digital... Les formes et pictogrammes évoluent pour s'adapter à tous les sujets et à leurs situations : gérontologie, handicap, violence, migration, familles homoparentales, formation professionnelle, relations virtuelles, maladies génétiques, thérapie individuelle ou familiale... "Un livre d'une grande valeur pour ceux qui s'intéressent aux génogrammes et à leur développement dans le cadre de la pratique clinique". Monica McGoldrick Cofondatrice et directrice de l'Institut Multiculturel Familial du New Jersey

Par Maria Borcsa, Ivy Daure, Monica McGoldrick
Chez ESF Editeur

|

Auteur

Maria Borcsa, Ivy Daure, Monica McGoldrick

Editeur

ESF Editeur

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les génogrammes d'aujourd'hui par Maria Borcsa, Ivy Daure, Monica McGoldrick

Commenter ce livre

 

Les génogrammes d'aujourd'hui

Maria Borcsa, Ivy Daure

Paru le 14/08/2025

246 pages

ESF Editeur

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710148326
9782710148326
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.